Warum stach der Angeklagte in Herbram-Wald zu?

Lichtenau/Paderborn

Es war ein Stich, der leicht hätte tödlich enden können. Die Klinge des Küchenmessers durchtrennte wichtige Blutgefäße im Bauchraum eines 33 Jahre alten Mannes, er verlor sechs Liter Blut. Die Tat ereignete sich in Herbram-Wald in der Nacht zum 2. April. Der mutmaßliche Täter steht zurzeit in Paderborn wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht.

Von Ulrich Pfaff