Wenn die Sängerin verloren geht

Feinster Jazz, Blues und Swing zwischen New Orleans, Rio de Janeiro und Dalheim krönten den Dalheimer Sommer im Neuen Schafstall. Hier sollte es eine musikalische Reise zu „The Roots of Black American Music. Best of Swing, Blues & Soul“ geben. Nervöse Anspannung, hektischer Aktionismus der Organisatoren, die Sängerin Brenda Boykin fehlt.

Höhere Gewalt bei der Deutschen Bahn, Zugausfall und dann hatte man B. Boykin in den falschen Zug gesetzt, der Kontakt brach ab, man kennt die Probleme mit Smartphone in der Bahn. So war aus dem Jan Luley Trio mit Luley am Piano, Paul G. Ulrich am Kontrabass und Tobias Schirmer am Schlagzeug, ergänzt durch die Gastmusiker Ryan Carniaux an der Trompete und Thomas l´Etienne an Klarinette und Saxophon ein Quintett geworden.