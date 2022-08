Yoga-Festival in Lichtenau

Tracy Rumpel bietet am 27. und 28. August buntes Programm

Lichtenau

Workshops, Vorträge und Bands präsentieren am Samstag und Sonntag, 27. und 28. August, die vielfältige Welt des Yoga. Tracy Rumpel lädt zum dritten Happiness-Yoga-Festival in ihr Zentrum „Ananda“ in Lichtenau ein.