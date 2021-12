Linnemann: "CDU hat ihr Führungsvakuum beendet"

Carsten Linnemann aus Paderborn wird das Programm und die Ausrichtung der CDU an vorderster Stelle mitbestimmen. „Ich freue mich sehr über das Ergebnis. Damit hat die CDU ihr Führungsvakuum beendet und eine starke Persönlichkeit an ihre Spitze gewählt. Friedrich Merz wird viele Kritiker überraschen. Er wird nicht sich, sondern die ganze CDU nach vorne stellen“, sagte Linnemann am Freitag.

Und er forderte: „Wir müssen nun umgehend den inhaltlichen Erneuerungsprozess starten. Jetzt sind frische Ideen und offene Debatten gefragt, an deren Ende ein klares Profil steht. Nur so entfachen wir eine neue Begeisterung in den eigenen Reihen. Und dann werden wir auch andere wieder begeistern können.“

