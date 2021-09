Linnemann macht im Kreis Paderborn erneut das Rennen

Paderborn

Carsten Linnemann (CDU) hat mit 47,7 Prozent zum vierten Mal in Folge das Direktmandat für den Deutschen Bundestag im Kreis Paderborn gewonnen. Trotzdem war der 44-Jährige am Sonntagabend unzufrieden – und das lag nicht nur an seinen eigenen Stimmverlusten in Höhe von 6,2 Prozent.

Von Ingo Schmitz und Matthias Band