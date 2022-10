Lipplinger Schützen spenden an ehrenamtliche Fluthelfer

Mehrere Male waren sie bereits vor Ort, um bedürftigen Menschen zu helfen. Alte und schwer kranke Menschen leiden besonders unter den Folgen der Flutkatastrophe, da sie sich aus eigener Kraft oft kaum aus ihrer Notlage befreien können. Oft waren die Menschen dort nicht gegen die Überflutungsschäden versichert.

Wie die beiden aus den Katastrophengebieten berichten können, kommen die versprochene staatliche Hilfen und auch die vielen Spenden häufig nicht bei denen an, die sie am dringendsten benötigen. Der Handwerkermangel vor Ort und die Abzocker-Mentalität vermeintlicher Helfer erschweren die Situation der betroffenen Menschen zusätzlich. Viele auch schwer erkrankte Menschen haben bis heute keine angemessenen Unterkünfte. Manche müssen bereits seit vielen Monaten in notdürftig eingerichteten Bereichen auf nicht ausgebauten Dachböden leben.

In unzähligen Arbeitsstunden konnten Josef Schulte und Ralf Hagenbrock mit Unterstützung von Michael Rehkämper, Ulrich Stukenberg und Ulrich Brökelmann bereits drei besonders betroffenen Familien helfen und starteten nun ihr viertes Hilfsprojekt, das bis Weihnachten abgeschlossen sein soll. In ehrenamtlicher Leistung werden meist an Wochenenden Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallation erneuert, Putz- und Trockenbauarbeiten ausgeführt und alles erledigt, was bei solchen Kernsanierungen anfällt. Die finanzielle beziehungsweise materielle Unterstützung der Projekte kommt in erster Linie von der Firma Paul Arens aus Ostenland und der Firma Kaimann aus Westerwiehe sowie Spenden von Lipplinger Firmen und Privatpersonen.

Kassierer Tobias Peitz überreichte nun im Namen der Schützenbruderschaft Lippling einen Scheck über 1500 Euro für Material- und Übernachtungskosten an die ehrenamtlichen Helfer. Die Spende ist Teil der Hutsammlung beim Frühschoppen des diesjährigen Schützenfestes. 500 Euro waren bereits im Juli an die Organisatoren des Lipplinger Jugendzeltlagers überreicht worden.