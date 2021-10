Ludger Schmidt (46) übernimmt Amtsleitung der Paderborner Feuerwehr

Der gebürtige Delbrücker tritt im Mai die Nachfolge von Ralf Schmitz an

Paderborn/Hamm/Delbrück

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in der Sitzung am 28. September, im nicht-öffentlichen Teil, Ludger Schmidt zum neuen Amtsleiter der Feuerwehr bestimmt. Das teilte die Stadt am Dienstag mit.

- -