Lust am Lesen fördern

Was eines der Zukunftsprojekte Anreppens im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ genannt wurde, nimmt jetzt konkrete Formen an: Künftig öffnet in der Heimatstube der Dorfhalle regelmäßig ein Lesetreff.

Lesetreff künftig am ersten und dritten Sonntag in der Heimatstube Anreppen

Klaus-Peter Röhl (von links) und Ingrid Nachtmann haben mit ihrer Initiative den Lesetreff in der Heimatstube der Anreppener Dorfhalle gegründet. Andreas Steffens und Carola Schäfers vom Heimatverein unterstützen die Idee gerne. Nane (vorne von links) und Luise haben schnell ihre Lieblingsbücher in dem Regal gefunden.

Am ersten und dritten Sonntag im Monat ist der Lesetreff von 10 bis 12 Uhr geöffnet. In dieser Zeit kann in Büchern gestöbert und diese auch entliehen werden. „Der Lesetreff ist aber auch als Treffpunkt bei einer gemütlichen Tasse Kaffee gedacht“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins, Andreas Steffens. Die Öffnungstermine finden immer im Anschluss an die Sonntagsmessen in Anreppen statt.

Dem Lesetreff haben Ingrid Nachtmann und Klaus-Peter Röhl Leben eingehaucht. Sie haben sich um ein Bücherregal gekümmert und für eine Erstausstattung mit Büchern gesorgt. Kinder- und Jugendbücher gehören genauso zum Angebot wie Unterhaltungs- und Heimatliteratur. Die Bücher können zunächst in der Heimatstube ausgesucht und angelesen und dann ausgeliehen werden. „Wir wollten so den Schritt von einer Konzeptskizze zu einem echten Lesetreff ausprobieren“, sagt Ingrid Nachtmann.

Wer sich bei einer Tasse Kaffee im Lesetreff niederlässt, wird um eine kleine Spende in die Kaffeekasse gebeten. Weitere Kosten entstehen nicht. „Ingrid Nachtmann und Klaus-Peter Röhl erweitern das Angebot des Heimatvereins Anreppen um eine weitere Facette und haben mit dem Lesetreff einen weiteren Begegnungspunkt geschaffen“, dankt Andreas Steffens für den Einsatz.