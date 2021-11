Männer streiten sich in Bielefeld um eingeschweißtes Rinderfilet

Alkohol, ein eingeschweißtes Rinderfilet und mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung: Ein versuchter Diebstahl mündete am frühen Sonntagmorgen in eine körperliche Auseinandersetzung in der Bielefelder Innenstadt, wie die Polizei berichtet. Beteiligt waren auch zwei Männer aus Büren und Detmold. Es gibt unterschiedliche Darstellungen des Geschehens.

Polizisten wurden gegen 3.20 Uhr zu einer gegenseitigen Körperverletzung am Niederwall gerufen. Als sie am Einsatzort eintrafen, hatten Zeugen die Kontrahenten (43/38) bereits voneinander getrennt.

Ein 43-jähriger Bielefelder schilderte den Polizisten, dass er den anderen Mann, einen 38-Jährigen aus Büren (Kreis Paderborn), zuvor bei einem Diebstahl gemeinsam mit einem 27-jährigen Detmolder erwischt habe. Er sei Mitarbeiter in einem Restaurant am Niederwall. Im Keller habe er festgestellt, dass jemand Gewürze in die Damentoilette geschüttet hatte. Außerdem hielten sich seinen Angaben zufolge zwei Kunden im Keller auf. Von denen soll einer der beiden ein eingeschweißtes Rinderfilet in der Hand gehalten haben, das aus einem Kühlschrank des Restaurants stammte. Nachdem er dem Detmolder (27) das Fleisch abgenommen habe, kündigte er an, die Polizei zu verständigen. Der 38-Jährige soll ihm daraufhin ins Gesicht geschlagen haben und beide Männer seien geflüchtet. Der Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf.

Der 27-Jährige und der 38-Jährige stritten den versuchten Diebstahl ab, wie die Polizei weiter berichtet. Vielmehr habe das Filetstück auf dem Boden gelegen und der Detmolder habe es lediglich aufgehoben. Als der Mitarbeiter den 27-Jährigen mit dem Fleisch sah, hätte er augenblicklich sehr aggressiv reagiert. In der hitzigen Diskussion habe er dann dem 38-Jährigen zum ersten Mal ins Gesicht geschlagen, woraufhin die Gäste die Flucht ergriffen. Nach der Verfolgung in Richtung Marktstraße habe der Mitarbeiter den 38-Jährigen noch mehrmals geschlagen und getreten.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief bei allen drei Männern positiv.

Der 43-jährige Mitarbeiter erstattete Anzeige wegen Diebstahl und Körperverletzung gegen die Männer aus Detmold und Büren. Der Bürener wiederum erstattete Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 43-jährigen Bielefelder.