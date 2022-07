Endlich! Mark Forster macht in Salzkotten 5000 Fans glücklich

Zweimal verschoben, konnte es jetzt endlich stattfinden, das Konzert von Mark Forster an der Dreckburg in Salzkotten. Mehr als 5000 Menschen kamen zum Open-Air-Auftritt. Am heutigen Samstag gibt es die zweite Auflage. Beide Konzerte sind laut Veranstalter bereit seit längerem jedoch ausverkauft.

Foto: Jörn Hannemann