Masseneinzug im Sieben-Minuten-Takt

Es ist ein reges Kommen und Gehen am Mittwoch am Südring. Dutzende junger Menschen sind unterwegs. Die ersten reisten bereits morgens schwer bepackt mit vollen Kartons, Kisten und Koffern an. Für die meisten ist es die erste eigene Wohnung, die sie beziehen.

Früher zogen Erstsemester in die Studentenbude, heute geht‘s in ein „Smartment“: Millionenprojekt am Paderborner Südring

Dardan Bytyqi (22) zählt zu den ersten Bewohnern des neuen Studentenwohnheims im Technologiepark. Mehr als 140 Studierende zogen am Mittwochmorgen in den Neubau am Südring ein.

Gleich 140 Studenten stehen in den Startlöchern, um am selben Tag die neue Bleibe beziehen zu können. Alle sieben Minuten zieht ein weiterer neuer Bewohner in das neue Studentenwohnheim am Technologiepark 16 unweit der Universität ein.