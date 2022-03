Etwa 200 Menschen haben sich am vergangenen Dienstag vor dem Paderborner Rathaus an einem multireligiösen Gebet für den Frieden beteiligt. Bürgermeister Michael Dreier und Landrat Christoph Rüther hatten im Namen von Stadt und Kreis zusammen mit dem Forum für Religionen eingeladen, ein weiteres Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu setzen.

„Nie hätten wir gedacht, dass so etwas passieren würde: Seit drei Wochen herrscht ein barbarischer Krieg in Europa“, sagte Dreier und bedankte er sich für die große Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region. „Tausende Menschen sind auf der Flucht. Jeden Tag kommen 30.000 bis 40.000 Menschen in unserer polnischen Partnerstadt Przemyśl an. Ich bin außerordentlich dankbar für die Unterstützung aus den Städten und Gemeinden im Kreis Paderborn, der Hilfsorganisationen, der Kirchen und der vielen privaten Initiativen.“

Auf den Spendenkonten, die die Stadt Paderborn eingerichtet habe, seien bereits 400.000 Euro (Stand 15. März) eingegangen, von denen Przemyśl zuletzt 50.000 Euro für die Bereitstellung von Erste-Hilfe-Paketen erhalten habe. Für die Hilfe aus Paderborn bedankte sich Dreier auch im Namen des Bürgermeisters von Przemyśl, Wojciech Bakun.

„Auch bei der Aufnahme der Menschen, die aus Not, Elend und größter Angst zu uns kommen, gibt es große Unterstützung aus der gesamten Bevölkerung“, sagte Dreier. Die Stadt Paderborn habe sofort rund 300 Betten zur Verfügung gestellt. Auch die ehemalige Dempsey-Kaserne werde derzeit hergerichtet, um dort rund 1000 Geflüchtete aufzunehmen. Landrat Christoph Rüther bekräftigte, dass man gemeinsam mit der Bezirksregierung in Detmold nach Lösungen suche, die geflüchteten Menschen bestmöglich unterzubringen. Menschen, die Geflüchteten privat eine Unterkunft anbieten möchten, würden gebeten, die Stadt beziehungsweise den Kreis Paderborn hierbei einzubinden – auch, um Unterstützung wie Dolmetschertätigkeiten oder Hilfe bei der Anmeldung in Schulen und Kindergärten erhalten zu können.

Diese Spendenkonten hat die Stadt Paderborn eingerichtet Foto: Um die Stadt bei der Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen zu unterstützen, hat die Paderborner Stadtverwaltung Spendenkonten eingerichtet:



Die Kontoverbindungen:



Sparkasse Paderborn-Detmold

IBAN: DE49 4765 0130 1010 1855 83

Kto.-Nr.: 1010185583



VerbundVolksbank OWL

IBAN: DE10 4726 0121 8601 9000 01

Kto.-Nr.: 8601900001



"Als Spendenquittung reicht der Überweisungsbeleg bzw. der Kontoauszug aus. Spendenquittungen werden daher nur auf Nachfrage von der Stadtverwaltung ausgestellt."



Rüther zeigte sich dankbar, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern auf dem Rathausplatz ein Gebet sprechen zu können. „Es ist wichtig, dass wir immer wieder hier zusammenkommen und zeigen, dass wir nicht einverstanden sind mit dem, was in der Ukraine gerade passiert – und dass wir auch an die Menschen denken, die jetzt in diesem Krisengebiet kämpfen müssen und teilweise wahrscheinlich gar nicht gewusst haben, warum sie in die Ukraine einziehen“, so der Landrat.

„ Wir möchten im Kleinen leben, was im Großen oft nicht gelingt. “ Rainer Fromme

Das sich anschließende Friedensgebet wurde vom Forum der Religionen Paderborn gestaltet, das als Plattform des Dialogs der in Paderborn ansässigen Religionen und Konfessionen dient. Derzeit sind 14 Religionen und Konfessionen im Forum der Religionen zusammengeschlossen. „Wir möchten im Kleinen leben, was im Großen oft nicht gelingt, wie wir in den vergangenen Tagen so schmerzhaft erleben: Frieden. Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen setzen und für den Frieden beten“, sagte Rainer Fromme, Sprecher des Forums der Religionen. Die einzelnen Gebetsbeiträge wurden von Vertreterinnen und Vertretern der alevitischen Gemeinde, dem Schura-Rat der Muslime, der Baháí-Religion, der neuapostolischen Kirche, der syrisch-orthodoxen Kirche, der serbisch-orthodoxen Kirche sowie der katholischen und der evangelischen Kirche vorgetragen.

