Mehr Arbeitslose im Kreis Paderborn

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis Paderborn im Januar 2023 gestiegen. Insgesamt waren 9642 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind das 487 Personen oder 5,3 Prozent mehr. Im Vergleich zum Januar des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 1208 Personen beziehungsweise 14,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt im Januar 2023 5,5 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,8 Prozent (plus 0,7 Prozentpunkte).

„Der Arbeitsmarkt im Kreis Paderborn startet trotz erhöhter Arbeitslosigkeit stabil ins Jahr 2023. Saisontypisch steigt im Monat Januar die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat, etwa weil Unternehmen, die von der Witterung abhängig sind, ihre Aktivitäten vorübergehend einschränken“, sagt Arbeitsagenturleiter Klaus Thiele. „Zudem zeigen der weiterhin hohe Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen als auch die Zu- und Abgänge in und aus Arbeitslosigkeit mit 1974 beziehungsweise 1488 Personen eine große Dynamik und Aufnahmefähigkeit auf dem Arbeitsmarkt. Viele Unternehmen spüren den Arbeits- und Fachkräftemangel, der in immer mehr Bereichen besteht, unvermindert deutlich.“

Eine positive Entwicklung der vergangenen Monate ist laut Thiele der Rückgang langzeitarbeitsloser Menschen. Die in Folge der Corona-Pandemie auch gestiegene Langzeitarbeitslosigkeit ist im Kreis Paderborn seit Januar 2022 um 7,6 Prozent gesunken. Langzeitarbeitslosigkeit entgegenzuwirken, bleibe eine große Herausforderung. Thiele: „Auch aufgrund erwarteter demographiebedingter Beschäftigungsrückgänge ist es wichtig, alle Menschen in allen Phasen der Arbeitssuche zu unterstützen und ihnen eine Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Die Agentur für Arbeit steht sowohl den Arbeitssuchenden als auch den Arbeitgebern mit Beratungs-, Qualifizierungsangeboten und sonstigen Förderleistungen gerne zur Seite.“

Jugendarbeitslosigkeit

818 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Kreis Paderborn unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies noch 53 weniger und im gleichen Monat des Vorjahres 127 weniger arbeitslose junge Menschen. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf plus 6,9 Prozent zum vorherigen Monat beziehungsweise plus 18,4 Prozent im Vorjahresvergleich.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Kreis Paderborn im Berichtsmonat gestiegen. 3220 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 91,3 Prozent (2941 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonats sind dies 8 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl dieser Arbeitslosen damit um 265 Personen.

Unternehmen im Kreis Paderborn haben in diesem Monat 402 Stellen gemeldet, das sind 122 offene Stellen weniger als im Vormonat. Im Bestand befanden sich insgesamt 3340 offene Stellen und damit 39 (minus 1,2 Prozent) weniger als im Vormonat und 59 (plus 1,8 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat.