Mehr Kirchenaustritte nach Münchner Studie

In den Tagen nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens für das Erzbistum München und Freising sind in einigen Regionen Ostwestfalen-Lippes die Zahlen der Kirchenaustritte merkbar gestiegen. Das berichten Direktorinnen und Direktoren von Amtsgerichten.

Termine für Austritte in einigen Amtsgerichten Ostwestfalen-Lippes auf Wochen vergeben

Die Tabelle zeigt die Gesamtzahlen der Kirchenaustritte aller Konfessionen, die bei den 18 Amtsgerichten erklärt wurden. Es ist auch möglich, seinen Austritt bei einem Notar zu Protokoll zu geben, was aber nach Angabe von Notaren so gut wie nie geschieht – und auch mehr kostet.

Die Gerichte sind dafür zuständig, die Austrittserklärungen entgegenzunehmen. Es gibt aber auch Amtsgerichte in der Region, die bisher keine Auffälligkeiten feststellen – in Rahden zum Beispiel, in Minden, Lübbecke, Bünde oder Warburg.