Besitzt Luft Kraft oder warum fällt der Tischtennisball nicht runter? Kinder werden Forscher – wie hier am Tag der offenen Tür an der Friedrich-Spee-Gesamtschule mit Guido Kemmer.

Erfahrungen wie diese können Schülerinnen und Schüler zwischen 6 und 13 Jahren durch eigenes Anfassen und Ausprobieren in der interaktiven Wanderausstellung „Miniphänomenta“ machen. Dieses Angebot des Bildungs- und Integrationszentrums (BIZ) des Kreises Paderborn gibt es schon seit einigen Jahren. Doch Guido Kemmer von BIZ findet: „Nie war es so wichtig wie jetzt. In den vielen Wochen, gar Monaten des Distanzlernens fehlte vielen Kindern das Lernen durch haptische Wahrnehmungen, durch das Anfassen und das Miteinander von Kopf und Hand. Das schafft keine digitale App“, betont der Pädagoge.

Die Miniphänomenta mit ihren 30 Experimenten zu physikalischen Phänomen verwandelt Schulen für drei Wochen in ein kleines Experimentalmuseum. Grund- und weiterführende Schulen können sich die Wanderausstellung beim BIZ ausleihen und in ihren Fluren oder im Foyer aufbauen. Unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben zum Infektionsschutz und zur Hygiene sind dann die Experimente für alle Kinder frei zugänglich. „Anfassen und Ausprobieren ist bei der Miniphänomenta ausdrücklich erwünscht“, betont Kemmer.

Das BIZ bietet den Schulen zur Vorbereitung eine schulinterne Lehrerfortbildung „Miniphänomenta und durchgängige Sprachbildung im Fachunterricht“ an. Die Idee zu dieser interaktiven Ausstellung kommt aus Flensburg von Physik-Professor Prof. Dr. Lutz Fiesser.

Schulen, die Interesse haben, die Miniphänomenta auszuleihen, können sich an das Bildungs- und Integrationszentrum wenden unter Telefon 05251/308-4636 oder per E-Mail an kemmerg@kreis-paderborn.de.