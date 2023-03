Miriam Beine nimmt Arbeit als KFD-Diözesanreferentin in Paderborner Geschäftsstelle auf

Die Diözesanvorsitzende Katharina Brechmann und die Geschäftsführerin Silvia Stiewe hießen Miriam Beine an ihrem ersten Arbeitstag offiziell willkommen. Die 37-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin aus Lichtenau freut sich auf neue, berufliche Herausforderungen.

Während ihres Bachelorstudiums absolvierte sie ein Praktikum in Taiwan. Stationen bei ihrem anschließenden Masterstudium an der Universität Paderborn waren Lille in Frankreich und Oita in Japan. Über zehn Jahre lang arbeitete sie in einem Paderborner Beratungsunternehmen, das Zukunftsszenarien entwickelt. Zu ihren Projekten gehörten die sogenannten „Kirchenbilder“ für das Erzbistum Paderborn.

Für ihre zukünftige Arbeit beim KFD-Diözesanverband sieht sie sinnstiftende Anknüpfungspunkte. Wie alle Verbände, steht der große Frauenverband vor der Herausforderung, innovative Zukunftskonzepte für seine Organisation und Weiterentwicklung zu erarbeiten. Die neue Mitarbeiterin - sie ist Mutter und Ehefrau - erklärt: „Die Ziele und Werte der KFD sind wichtig. Sie macht sich stark für die Gleichstellung von Frauen in der Kirche und in der Gesellschaft. Sie engagiert sich für die Bewahrung der Schöpfung. Sie setzt sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein.“

Die zukünftigen Aufgaben von Miriam Beine liegen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Gesellschaftspolitik. Auf ihrer Agenda stehen neue Formen der Zusammenarbeit mit den KFD-Bezirksfrauen. Ihr berufliches Wissen im Bereich Marketing kommt ihr bei der Organisation von Veranstaltungen und Projekten auf Diözesanebene sowie bei der Vernetzung mit dem KFD-Bundesverband zugute. Besonderes Augenmerk möchte sie auf die Stärkung des Ehrenamts in den Ortsgruppen legen. Seit ihrer Jugend engagiert sie sich ehrenamtlich – aktuell im Pfarrgemeinderat in ihrem Heimatort.