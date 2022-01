Musik mit viel Herzblut

Knapp vier Monate nach dem Erscheinen seiner ersten Single „Hourglass“ hat der Paderborner Musiker Thommy Rosenkranz bereits seine zweite Single auf den Markt gebracht. Am vergangenen Freitag wurde „Watch Over You“ veröffentlicht.

Schon für seine erste Single habe der Sänger ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen: „Es ist schön, dass den Leuten meine Musik gefällt, denn es steckt viel Herzblut darin.“

Thematisch unterscheide sich die neue Single stark von „Hourglass“. Während die Ersterscheinung die Geschichte der Zeit erzählt, widmet sich Thommy Rosenkranz in „Watch Over You“ einem anderen Thema. „Zuerst klingt es vielleicht wie ein Liebeslied, aber das ist es nicht. Beim genaueren Hinhören geht es eigentlich um Stalking“, verrät der Sänger, der auch Gitarrist der Goodbeats-Band ist. Es sei der Versuch einer fiktiven Geschichte. Der 27-Jährige singt aus der Sicht eines Mannes, der sich selbst als „Creep“ bezeichnet und von seiner Leidenschaft zu einer Frau erzählt. „Ich weiß, wir müssen uns eigentlich erst kennenlernen, aber bis zu diesem Tag werde ich über dich wachen.“

Stilistisch orientiert sich der Musiker an den 80er Jahren. „Es soll klingen wie wenn Stevie Wonder und Jamiroquai in den 80ern ein Baby gezeugt hätten“, sagt Rosenkranz. Der Stil spiegelt sich aber nicht nur in der Musik wider, sondern auch im Musikvideo und dem dort zu sehenden Kleidungsstil des Sängers. Produziert wurde das Video von Maximilian Wote.

Ein genaues Datum für das Erscheinen des ersten Albums stehe noch nicht fest, doch der Sänger arbeite daran. Noch vier Songs müssen fertiggestellt und aufgenommen werden, dann stehe dem Album nichts mehr im Wege.