Nach Geldautomaten-Sprengung in Paderborn und Borchen: Banken helfen sich

In Borchen sollen Kunden der Sparkasse von diesem Mittwoch an den Automaten der Verbund-Volksbank OWL an der Paderborner Straße 62 gebührenfrei nutzen dürfen. In Sennelager bietet die Sparkasse den Kunden der Verbund-Volksbank im Gegenzug an, von diesem Freitag Automaten der Filiale Bielefelder Straße 147 gebührenfrei zu nutzen.

Foto: Jörn Hannemann