Nach Unwetter: Autofahrer missachten im Kreis Paderborn Straßensperren – Polizei: „Gefährlicher Leichtsinn“

Sturmtief Ylenia fegt über den Kreis Paderborn. Wie zu erwarten sind Feuerwehr, Polizei und Notdienste im Dauereinsatz. Viele Bäume stürzten um und versperrten Straßen und Wege - so wie hier im Naherholungsgebiet An den Fischteichen in Paderborn.

Foto: Jörn Hannemann