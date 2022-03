Neuer Lotto-Millionär aus dem Kreis Paderborn

Ein Lotto-Spieler aus dem Kreis Paderborn hat am vergangenen Wochenende den Jackpot im Spiel 77 geknackt und ist nun mehrfacher Millionär. Der Glückspilz ist um exakt 4.677.777 Euro reicher.

Bei der Spiel 77-Ziehung am vergangenen Samstag, 12. März, gab es nach Angaben der Westdeutschen Lotterie bundesweit nur einen Tipper, der alle Gewinnzahlen in der richtigen Reihenfolge korrekt auf seiner Spielquittung hatte. Mit seinem am 11. März im Kreis Paderborn abgegebenen Spielschein für die Glücksspirale hatte der Gewinner auch die Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 angekreuzt. Die Jackpot-Summe von Spiel 77 war über insgesamt acht Ziehungen angewachsen und betrug daher mehr als 4,67 Millionen Euro.

Weiterer NRW-Millionär aus dem Kreis Kleve

Neben dem glücklichen Spieler aus dem Kreis Paderborn gibt es noch einen weiteren neuen Millionär in Nordrhein-Westfalen. Im Kreis Kleve hatte am Samstag ein Teilnehmer der Lotto-Ziehung sechs Richtige und dieser darf sich über 2,81 Millionen Euro freuen.