Nils Wülker gibt Jazzclub sein „GO“

Paderborn

Der Jazzclub Paderborn eröffnete am Freitagabend die Konzertsaison in dem für den Musikclub neuen Räumlichkeiten im Deelenhaus mit einem Gast, der europaweit bereits hohe Wellen geschlagen hat: Nils Wülker, einer der erfolgreichsten Jazztrompeter und Komponisten in Europa, trat zusammen Albin Janoska, Oli Rudow und Ingo Schmidt auf der ausverkauften „Kleinen Bühne“ in Paderborn im Rahmen der Tour zum neuesten Album „GO“ auf.

Von Kevin Müller