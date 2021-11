Notfallübung: Krawallmacher zündet Brandsatz

Großalarm am Flughafen Paderborn/Lippstadt mit mehr als 200 Beteiligten

Büren

Rauch und Qualm dringen aus dem Flughafenterminal, in einem Flugzeug liegt eine schwer verletzte Frau und auf dem Vorfeld wird ein Brandsatz gezündet: Es sah dramatisch aus, was sich am Freitagabend auf dem Flughafen Paderborn/Lippstadt abspielte. Zum Glück war es nur eine groß angelegte Übung.

Von Jörn Hannemann