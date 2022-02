Notstromaggregat aus Paderborn für die Ukraine hat  Przemyśl erreicht

Nur einen Tag nach den Angriffen Russlands auf die Ukraine rollt die Hilfe an: Paderborns Bürgermeister Michael Dreier hat in Absprache mit der polnischen Partnerstadt Przemyśl, die ganz in der Nähe der ukrainischen Grenze liegt, ein Notstromaggregat auf den Weg geschickt. Es soll im Krankenhaus der ukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) zum Einsatz kommen, falls dort der Strom ausfallen sollte. Am Samstag wurde um 6.50 Uhr nach 1200 Kilometern Przemyśl erreicht, wie die Feuerwehr Paderborn am Morgen bei Facebook berichtete.

„Die Hilfsbereitschaft der Menschen hier in der Region überwältigt mich“, sagte Dreier am Freitag dieser Zeitung. Es habe nur weniger Telefonate bedurft, um das Aggregat auf den Weg zu schicken. Andreas Speith (Westfalen Weser Netz) habe sich sofort bereit erklärt, den Anhänger (Leistung: 50 bis 100 KW) zur Verfügung zu stellen. Paderborns Feuerwehrchef Ralf Schmitz sorgte nun dafür, dass das Aggregat nach Przemyśl gebracht wurde. Dort werde alles weitere in die Wege geleitet.

„Ich bin mit dem Bürgermeister unserer Partnerstadt im steten Kontakt“, sagte Dreier. Unterstützt werde er dabei vom Vorsitzenden des polnischen Freundeskreises, Janusz Bugaj. Am Bahnhof von Przemyśl, wo der Bürgermeister die ganze Nacht über im Einsatz gewesen sei, kämen immer mehr ukrainische Kriegsflüchtlinge an. Die Stadt sei in der Lage, rund 3500 Menschen aufzunehmen. Das werde aber nicht ausreichen, so Dreier.

Er berichtete zudem, dass es auch Überlegungen gebe, ein Spendenkonto einzurichten. Schon jetzt hätten sich etliche Schützenvereine und andere Institutionen gemeldet, um ihre Hilfe anzubieten.

Paderborns Landrat Christoph Rüther und der Sprecher der Bürgermeister im Kreis Paderborn, Michael Berens aus Hövelhof, zeigten sich – wie berichtet – erschüttert über die Ereignisse in der Ukraine. „Wir sind mit unseren Herzen und Gedanken bei den Menschen, die um ihr Leben fürchten, aus ihrem Zuhause vertrieben werden, um ihre Angehörigen bangen. Wir hier im Kreis Paderborn sichern der Ukraine und seinen Menschen jede erdenkliche und mögliche Hilfe zu“, betonten Rüther und Berens am Freitag.

Die Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn wollen bei der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge helfen, heißt es in der Mitteilung. Auch bei Spendenaktionen und Organisation von Hilfslieferungen werde man unterstützen. „Wichtig sind schnelle und unbürokratische Hilfen. Wer Aktionen planen möchte und Unterstützung dabei braucht, kann sich jederzeit an uns wenden. Wir öffnen Türen und ebnen Wege“, machten Rüther und Berens deutlich.

Über die aktuelle Entwicklung durch den russischen Angriff auf die Ukraine halten wir Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.