Novavax im Kreis Paderborn angekommen

Seit dem 21. Dezember 2021 ist der Impfstoff Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax in der EU zugelassen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Impfstoff Novavax zur Grundimmunisierung von Personen ab 18 Jahren. Der Impfstoff ist „traditionell“ hergestellt: Er enthält Bestandteile des so genannten Spike-Proteins, einem Eiweiß auf der Oberfläche von Coronaviren, und einen Wirkverstärker. Das körpereigene Abwehrsystem reagiert auf dieses Eiweiß und baut so einen Immunschutz gegen Covid-19-Erkrankungen auf. Bei den mRNA-Impfstoffen wie Biontech oder Moderna produziert der Körper selbst das Spike-Protein. Der Impfstoff enthält also so eine Art Bauanleitung.