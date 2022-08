NRW-Bank unterstützt Tornado-Opfer in den Kreisen Paderborn und Höxter

Paderborn/Höxter

Aufgrund der schweren Tornado-Stürme in NRW sind an Gebäuden und in Firmen zahlreiche Schäden entstanden. Um betroffene Unternehmen zu unterstützen, erweitert die NRW-Bank die Unwetterhilfe um Gebiete in den Kreisen Paderborn, Soest und Höxter.