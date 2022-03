NRW-Landtagswahl 2022: Das ist der Wahlkreis 100 Paderborn I (Land)

Der Wahlkreis 100 Paderborn I (Land) umfasst von der Gemeinde Altenbeken die Ortsteile Buke und Schwaney sowie Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg, Borchen, Büren, Delbrück, Hövelhof, Lichtenau und Salzkotten. Wer kandidiert? Was gibt es sonst noch Wissenswertes?

Die Gemeinde Borchen – hier der Mallinckrodthof in Nordborchen – gehört zum Wahlkreis 100 Paderborn I.

Am 15. Mai 2022 stimmen auch die Menschen im Wahlkreis 100 Paderborn I (Land) darüber ab, welche Partei in Düsseldorf Regierungsverantwortung übernehmen soll und welcher heimische Politiker in den Landtag einziehen wird.

Wie war das Ergebnis der Wahl 2017?

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) hat 2017 auf Anhieb mit 56,3 Prozent der Stimmen den Wahlkreis 100 Paderborn I gewonnen. Nektaria Bader kam für die SPD auf 22,1 Prozent, Roze Özmen (FDP) auf 6,8 Prozent, Karl-Heinz Tegetmeier (AfD) auf 5,1 und Norika Creuzmann (Grüne) auf 4,6 Prozent. Ihre Stimmen gaben 79.073 Wahlberechtigte (66,3 Prozent) ab.

Wer kandidiert 2022 im Wahlkreis 100?

CDU: Bernhard Hoppe-Biermeyer

SPD: Michael Sprink

Grüne: Norika Creuzmann

FDP: Anke Zillmann

Die Linke: Mehmet Ali Yesil

AfD: Julian Hermneuwöhner

Die Partei: André Niedernhöfer

Die Basis: Dieter Bernhard Hahn

Bernhard Hoppe-Biermeyer stellt sich am 15. Mai im Wahlkreis 100 für die CDU zur Wahl. Foto:

CDU-Kandidat Bernhard Hoppe-Biermeyer hatte 2017 für den Wahlkreis 100, Paderborn-Land, aus dem Stand heraus das kreisweit beste Ergebnis geholt: 56,25 Prozent. Nun bereitet er sich auf seine zweite Legislaturperiode vor. Im parteiinternen Wettstreit hatte er sich im November gegen Herausforderer Udo Neisens durchgesetzt. Der 61-Jährige ist seit 1998 Inhaber einer Werbeagentur und seit 2004 Mitglied der CDU. Der Landtagsabgeordnete ist Vorsitzender des Sportausschusses.

SPD-Landtagskandidat Michael Sprink (links) beim Ortstermin im März 2022 mit Bundesbauministerin Klara Geywitz und Eigentümer Heinrich Müller vor dem denkmalgeschützten Salinator-Penning Haus. Foto: Ingo Schmitz

Für die SPD tritt im Wahlkreis 100, Paderborn-Land, Michael Sprink an. Der 39-Jährige aus Salzkotten ist seit 2004 im Rat der Stadt Salzkotten und war zwölf Jahre lang stellvertretender Bürgermeister. Beruflich begann Sprink seinen Werdegang 1999 mit einer Ausbildung bei der Volksbank Paderborn. Der Bankfachwirt ist als Makler bei der OWL Immobilien GmbH - einer Tochter der Verbund-Volksbank OWL - tätig.

Norika Creuzmann, die im Kreis Paderborn bereits als Landratskandidatin für die Grünen angetreten ist, hat gute Aussichten, in die Fußstapfen von Sigrid Beer zu treten. Foto: Oliver Schwabe

Für Norika Creuzmann (Grüne) stehen diesmal alle Zeichen auf Einzug in den Landtag. Mit ihrem Listenplatz 14 hat die im Jahr 1966 in Ostercappeln bei Osnabrück geborene Grünen-Politikerin gute Aussichten, die Nachfolge von Sigrid Beer in Düsseldorf anzutreten.

Anke Zillmann kandidiert für die FDP im Landtags-Wahlkreis 100. Foto:

Zur Wahl stellt sich auch Anke Zillmann (FDP). Sie ist unter anderem stellvertretende Vorsitzende des Paderborner Wirtschaftsclubs und ist von Haus aus Betriebswirtin sowie Diplomsportwissenschaftlerin.

Ebenfalls im Wahlkreis 100 treten Mehmet Ali Yesil (Die Linke), Julian Hermneuwöhner (AfD), André Niedernhöfer (Die Partei) und Dieter Bernhard Hahn (Basis) an.