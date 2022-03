Paderborn auf ukrainische Kinder vorbereitet

8.3.2022, Polen, Przemysl: Frauen und Kinder, die aus der Ukraine fliehen, stehen in einer Schlange für Informationen über Züge und Fahrkarten am Bahnhof in Przemysl, Paderborns Partnerstadt. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die größte Massenmigration in Europa seit Jahrzehnten ausgelöst.

Foto: Markus Schreiber/AP/dpa