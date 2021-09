„Paderborn ist eine Großstadt mit urbanem Flair, aber doch überschaubar“

Paderborn

Noch ist Jessica Schütte in zwei Welten unterwegs: Montag und Freitag im Planungsbüro bei Hannover, Di-Mi-Do in Paderborn als neue Leiterin des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen. Sie freut sich darauf, sich vom 1. Oktober an ganz auf die Domstadt konzentrieren zu können, verrät die Nachfolgerin von Umweltamtsleiter Frank Becker im Gespräch mit Redakteurin Maike Stahl.