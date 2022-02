Am Donnerstag, 20. Januar, fuhr die junge Frau mit der Padersprinter-Buslinie 28 in Richtung Kaukenberg. Laut ihren Angaben fiel ihr im Bus ein Mann auf, der sie schon seit Wochen beim Busfahren in der gleichen Linie beobachtete. Gegen 17.40 Uhr sei sie an der Haltestelle Mistelweg ausgestiegen. Der fremde Mann habe den Bus ebenfalls verlassen und sie noch an der Haltestelle angesprochen. Dann soll er die Frau schließlich festgehalten haben und sie gegen ihren Willen unsittlich berührt haben. So soll er versucht haben, das Opfer zu umarmen und zu küssen. Die junge Frau ergriff die Flucht und lief weg.

Nach der eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung habe sich der gesuchte Tatverdächtige (30) aus Paderborn selbst bei der Polizei gestellt, teilte die Pressestelle am Freitag mit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Weil die Öffentlichkeitsfahndung damit beendet ist, hat die Polizei das Foto einer Überwachungskamera, das den Mann zeigt, zurückgenommen und den Ursprungsartikel sowie die dazu gehörigen Fotos gelöscht.