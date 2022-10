100 Jahre Blasmusik in Neuenbeken

Ähnlich wie vielen anderen Vereinen, hat die Pandemie es der Schützenkapelle Neuenbeken im vergangenen Jahr unmöglich gemacht ihr 100-jähriges Jubiläum angemessen zu feiern. Daher freut sich die Schützenkapelle, am 22. Oktober ab 17 Uhr in der Beketalhalle in Neuenbeken das 100-jährige Jubiläum mit einem großen Konzert mit anschließender Party zu feiern, so die Einladung durch den Verein.

Gegründet wurde die Schützenkapelle im September 1921 als Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Neuenbeken durch Bernhard Strathaus und Adolf Pelizaeus. Im Jahr 1954 folgte die Eingliederung des Orchesters in den Heimatschutzverein Neuenbeken. Seitdem tritt das Orchester als Schützenkapelle Neuenbeken auf. Mit der erstmaligen Aufnahme von Frauen in die Schützenkapelle im Jahr 1982 wurde ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung erreicht. Begleitet wurde die Schützenkapelle bei vielen dieser Entwicklungen durch Heinrich Grote. Dieser war im Zeitraum von 1948 bis 1993 nahezu durchgehend Dirigent der Schützenkapelle und prägte die musikalische Entwicklung nachhaltig.

Die Schützenkapelle im Jahr 1930: (hintere Reihe, von links) Clemens Knaup, Ludwig Freitag, Anton Volmari, Franz Backhaus, sowie Johannes Pöppe. (Vordere Reihe, von links) : Heinrich Düsing, Wilhelm Freitag, Arnold Schrader, Bernhard Düsing, Franz Bussen, Heinrich Schäfers und Heinrich Wiemers. Foto: Schützenkapelle Neuenbeken

Heute musizieren in der Schützenkapelle Neuenbeken 60 Musikerinnen und Musiker. Ein weiterer großer Akzent liegt auf der Ausbildung des Nachwuchses. Dazu gibt es seit 2005 das Nachwuchsorchester YoungStars. In diesem werden die Mädchen und Jungen durch den Dirigenten Stefan Nikisch an das Musizieren in der Schützenkapelle herangeführt.

Gemeinsames Konzert mit Schützenkapelle aus Südtirol

Beim Konzert am 22. Oktober wird die Schützenkapelle gemeinsam mit der Bürgerschützenkapelle aus Wolkenstein in Südtirol auftreten. Zu dieser besteht seit Jahrzehnten eine innige Freundschaft, sodass bereits viele gegenseitige Besuche stattgefunden haben. Beide Orchester werden dem Publikum im Konzert sowohl Polkas und Märsche als auch moderne Blasmusik darbieten. Besonders freuen darf sich das Publikum auch auf das gemeinsame Musizieren der beiden Orchester.

Nach dem Konzert ist der Abend in der Beketalhalle nicht vorbei, sondern die Party beginnt. Zusammen mit der Top 40 Band „Grace“ wird ab 20 Uhr das 100. Jubiläum gebührend gefeiert.

Im Vorverkauf können die Karten für Konzert und Party für 12 Euro erworben werden. An der Abendkasse werden die Karten 15 Euro kosten. Freien Eintritt haben Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. Wer nur zur Party kommen möchte, kann für 5 Euro an der Abendkasse ein Ticket kaufen.