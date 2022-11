1000 Besucher erleben integratives Sportfest in Paderborn

Paderborn

Körbe werfen, Seilspringen, im Parcours balancieren, Tischtennis spielen, Bälle im Squashzelt schlagen, Kegel oder andere Gegenstände jonglieren – am Sonntagnachmittag war all das möglich. Zum 24. Mal fand in Paderborn der Aktionsnachmittag „Together in Motion“ statt.

Von Katharina Freise