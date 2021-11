1000 Euro landen im Altkleidercontainer

Paderborn

Völlig verzweifelt taucht ein 75-Jähriger im DRK-Kleiderstübchen an der Neuhäuser Straße auf. „Er erzählte mir, dass er am Vortag eine Jacke in einen unserer Altkleidercontainer geworfen hat. Dabei habe er aber vergessen, dass er zuvor 1000 Euro in die Jackentasche gesteckt hatte“, erinnert sich Zekiye Ergün, Leiterin des Kleiderstübchens, an den Vorfall vor knapp zwei Wochen.

Von Kerstin Eigendorf