10.000 Euro für Projekte in der Pfarrei Heiliger Martin

Pandemiebedingt haben dabei lange keine direkten „Geldübergaben“ an die Empfänger mehr stattgefunden. So hatte der Verein genau 17 Jahre nach der Gründung diejenigen zu einem „Bitteschöntreffen“ in das Roncalli-Haus eingeladen, deren Vorhaben in den letzten gut zwei Jahren durch den Förderverein ermöglicht wurden. Dazu gehört zum Beispiel das Projekt „Affenstill“ in der Kindertagesstätte St. Joseph Mastbruch. Niels Niemann und Markus Trachternach vom dortigen Förderverein erzählten, wie dabei den Mastbruchkindern Achtsamkeit in spielerischer Form vermittelt wurde, und bedankten sich für die Förderung im vergangenen Jahr, die auch in diesem Jahr fortgesetzt wird.

Vielfältige Hilfe und Unterstützung

Von den Betreuern des seit 40 Jahren durchgeführten Ferienlagers der Gemeinde St. Michael waren Birgit Düsterhus und Monika Kamp dabei. Hier konnten mit dem Geld die ausgedienten „Feldbetten“ durch neue Matratzen für die Leitungskräfte ersetzt werden. Auch die Teilnahme der DPSG an einem Bundeslager wurde bedacht. Erstmals bekam die Ausgabestelle der „Tafel“ im Roncalli-Haus Lebensmittel und Fahrtkostenbeihilfen, nachdem die Zahl der Kunden in den letzten Monaten stark gestiegen war.

Vom Verein wurden viele Maßnahmen der Pfarrei ermöglicht, für die Pfarrer Tobias Dirksmeier, Gemeindereferentin Petra Scharfen und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Dr. Oliver Kuhlmann ihren Dank zum Ausdruck brachten und berichteten. Dabei ging es zum Beispiel um die coronabedingte Selbstvorbereitung auf die Erstkommunion durch die Mappe „Bei Gott zu Hause“, das Geschenk eines besonderen Adventskalenders an die Familien, eine Arbeitshilfe „Augen auf“ zur Gewaltprävention für alle Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendarbeit und eine batteriebetriebene Beschallungsanlage für Freiluftgottesdienste.

Benefizkonzert am 8. Januar

Hans-Georg Hunstig als Vorsitzender des Vereins betonte nach dem Treffen: „Dieser erstmalige direkte Austausch zwischen uns als Förderverein und Personen, die letztlich für die Menschen mit unseren Beiträgen unterwegs sind, hat sich gelohnt. Unser Name ist Programm: ‚Kirche lebt.‘ Wir freuen uns, dass wir in diesen gut zwei Jahren rund 10.000 Euro dafür einsetzen konnten, die im kirchlichen Haushalt nicht vorhanden sind. Unser Dank gilt den Mitgliedern unserer Initiative.“

Als Nächstes plant der Verein als Benefizveranstaltung das Dreikönigskonzert, das nach der Coronazwangspause am 8. Januar 2023, 16.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Heinrich u. Kunigunde stattfindet.

Näheres zu der Arbeit des Vereins und auch ein Beitrittsformular findet sich unter www.kirchelebt.de.