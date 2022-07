105 Kinder machen in Paderborn das Seepferdchen

Der Gang ins Freibad, an den Badesee oder ans Meer klingt eigentlich selbstverständlich, ist es für viele Kinder aber nicht. In diesen Sommerferien werden daher von der Schulschwimm-Initiative Paderborn insgesamt sieben zweiwöchige Kurse für insgesamt 105 Kinder in Kooperation mit der Paderbäder GmbH angeboten.

Die Stadt Paderborn fördert seit 2011 im Rahmen der Schulschwimm-Initiative Paderborn (SchIP) speziell die Schwimmfähigkeit von Kindern im Grundschulalter durch die Umsetzung verschiedener Projektbausteine. Die Umsetzung der kostenlosen Ferienschwimmkurse für Kinder der dritten und vierten Klasse stellt hierbei einen der wichtigsten Bausteine dar. Die Kurse dienen zur Vorbereitung auf den weiteren Schwimmunterricht in der Schule oder auf einen fortgeschrittenen Schwimmkursus.

Sieben zweiwöchige Kurse werden in diesen Sommerferien in Kooperation mit der Paderbäder GmbH angeboten. Drei Kursleiter und sechs weitere Helfende (Auszubildende der Paderbäder und Schwimmassistenten) erklärten sich bereit, in den täglich stattfindenden Kursen mit den Kindern das Atmen, Tauchen, Gleiten, Springen, Rollen und Fortbewegen im Element Wasser zu üben, damit am Ende die Kinder bestenfalls stolz ihr Seepferdchen in den Händen halten können.

Weitere Kurse in den Herbstferien

Sportdezernent der Stadt Paderborn Wolfgang Walter, Betriebsleiter der Paderbäder GmbH Stefan Schumann sowie SchIP-Projektleiterin Birte Ahlers überzeugten sich selbst vor Ort von den Fortschritten der teilnehmenden Kinder. „Die Kurse sind seit ihrer Einführung 2013 ein großer Erfolg. Hier kommen Kinder aller Grundschulen und aller Nationalitäten zusammen. Dabei steht nicht nur die Leistung im Vordergrund – im Wasser entstehen Freundschaften“, sagte Wolfgang Walter bei dem Besuch im Rolandsbad.

Für die Herbstferien sind ebenfalls wieder Schwimmkurse vorgesehen. Die Ausschreibung der Kurse erfolgt zeitgerecht über die Paderborner Grundschulen. Weitere Informationen zur Schulschwimm-Initiative Paderborn gibt es im Internet unter www.paderborn.de/schwimmen, per E-Mail an [email protected] oder bei Birte Ahlers unter Tel. (05251) 88-11632.