11 Autoaufbrüche in Paderborn am Wochenende

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind laut Polizei unbekannte Täter auf dem Kaukenberg aktiv gewesen. An sechs geparkten Fahrzeugen sind jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen worden. Die Tatorte lagen im Milanweg, Thymianweg, zweimal am Kaukenberg, im Enzianweg und im Toto-Blanke-Weg. Dabei seien im Fahrzeug zurückgelassene Taschen entwendet und Handschuhfächer durchwühlt worden.

Auch in der darauffolgenden Nacht von Freitag auf Samstag sind insgesamt fünf PKW aufgebrochen worden. Diesmal lagen die Tatorte Auf der Lieth, Bürener Weg, Sandebecker Straße, Piepenturmweg und an der Warburger Straße. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Neben verschiedenen Wertsachen sei in einem Fall auch ein Autoradio entwendet worden.

Angaben von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 3060 oder bei aktuellen Beobachtungen unter dem Polizeiruf 110 entgegen.