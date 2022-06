111 strahlende Gesichter am Gymnasium Theodorianum in Paderborn

„Erfindet eure Zukunft und lebt eure Träume“, gab die Schulleiterin den erfolgreichen Absolventen mit auf den Weg, die ihre Verabschiedung unter das Motto „MeTHEOriten – wir ziehen an euch vorbei“ gestellt hatten.

Ein Traum ging noch am selben Tag in Erfüllung: Mit einem Abiturball durfte dieser Jahrgang seine Reifeprüfung abends im Schützenhof feiern. Am Ende einer Oberstufenzeit, die im Zeichen der Pandemie stand und auch diesem Jahrgang die Studienfahrten nach Griechenland und in die Provence verwehrte, ein gelungener Abschluss, da waren sich Lehrende, Lernende und deren Eltern einig und nahmen sogleich die Zeit mit dem Herzen wahr.

Diese Abiturientinnen und Abiturienten erhielten ihre Reifezeugnisse:

aus Altenbeken: Anton Schadomsky, Laurin Trelle

aus Bad Lippspringe: Jana Brahmann, Selina Colapietro, Nkosazana Dladla, Lina-Virginie Förster, Sarah Kloke, Pauline Rudolphi

aus Borchen: Hermann Dubrovski, Mara Düchting, Sophia Gehrken, Jonas Klaus, Esther Rohde, Margita Rüb, Dana Stenzel

aus Brilon: Lisa-Sophie Wenzel

aus Büren: Leonie Borsch

aus Hövelhof: Arthur Bretschneider

aus Lichtenau: Elias Hammwöhner, Leonie Niggemeyer, Moritz Rasche

aus Paderborn: Paul Asmuth, Isa Bahnschulte, Lennart Baur, Sebastian Berger Costa, Paul Berner, Jette Biermann, Eva Burgdorf, Gerrit Claaßen, Jenny Dang, Noah Denzer, Caspar Diederich, Ravn Diwo, Elias Engelke, Finn Fischer, Lara Franke, Greta-Maria Gembris, Vittoria Ghelardi, Antonia Götte, Aurelia Gräwingholt, Greta Guntermann, Lilli Hartmann, Gela-Marie Heimann, Carlotta Holtey, Chiara-Sophie Johnki, Lukian Kannegießer, Errikos Kontogiannis, Louis Kramer, Simon Krause, Gideon Kriete, Finn Krummel, Antonia Kurtovic, Alessia Lamberty, Felix Langrock, Anna-Malin Lohmann, Berit Lötfering, Maya Martynova, Yanic Merida Brockmeier, Jonas Meyer, Hendrik Michaelis, Lucia Mindt, Viktoria Mirvoda, Robert Möhring, Daniel Napier, Ben Niggemann, Aileen Olszewski, Torben Packhäuser, Helena Porsch, Felix Preis, Edda Reis, Viktoria Roggel, Joshua-Joel Römmich, Carla Rotzoll, Cajus Rudolphi, Aron Salmen, Karla Schachtrup, Thore Schieberle, Sonia Schmid, Lara Schmidt, Sina Schmitz, Pascal Schulte, Maurice Schütze, Ben Segin, Tim Sosnowski, Tim Titus Striewe, Nicholas Stukenbrok, Miriam Teunissen, Johannes Thöne, Dora Tomasevic, Njegos Tomasevic, Thomas Weiler, Johanna Weinert, Madita Weiser, Simon Wenzel, Jan Westphal, Lynn Wölfer, Silvia Zelenjak

aus Salzkotten: Claudia Gasse, Leonie Schnell, Robin Wall, Johanna Weiling, Amelie Wilper

aus Schlangen: Melissa Müller, Pauline Resch, Georg Vollmer

Einige Absolventen wollten nicht genannt werden.