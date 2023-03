113 Sirenen heulen im Kreis Paderborn am Warntag auf

Paderborn

113 Sirenen hat die Leitstelle des Kreises Paderborn in Büren am Donnerstag (9. März), dem landesweiten Warntag, ausgelöst. Lediglich die Sirene am Standort „Alter Markt“ in Hövelhof blieb stumm, teilte die Kreisverwaltung mit. Sie bedürfe einer technischen Umstellung.