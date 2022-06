125-Meter-Gebäude neben dem neuen Paderborner Bahnhof soll künstlerisch gestaltete Fassade erhalten

Paderborn

Das Votum ist eindeutig: Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat bei nur einer Gegenstimme beschlossen, die aktualisierte Planung für das so genannte Mobilitätshub (Parkhaus mit Fahrrad-Tiefgarage) am Hauptbahnhof fortzusetzen. Damit ist – bei aller Kritik an den Kosten in Höhe von bis zu 15 Millionen Euro – ein wichtiger Schritt in Richtung Realisierung gemacht worden.

Von Ingo Schmitz