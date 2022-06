14.000 feiern den Neustart des Paderborner Asta-Sommerfestivals

Magische Momente auf dem Uni-Gelände: Während des Asta-Sommerfestivals gab es genügend davon vor den vier Bühnen. Hier traten insgesamt 23 Künstler und Bands auf, neben den Broilers auch Provinz, Gestört aber Geil, Leony, Kayef, Nura und 01099. Der Auftritt des Rappers T-Low fiel kurzfristig aus, teilte Franziska Müller, Referentin im Asta und dort für die Organisation des Sommerfestivals zuständig, mit. Dafür sollte es einen Ersatz geben.

Ordentlich was los: Mehr als 14.000 Besucher feierten beim legendären Asta-Sommerfestival auf dem Gelände der Universität Paderborn. Dicht gedrängt stehen sie vor der Hauptbühne. Foto: Jörn Hannemann

Unterdessen zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite: Strahlender Sonnenschein mit ein paar Wolken und sommerliche Temperaturen von bis zu 18 Grad sorgten beim Campusfestival für ideale Bedingungen.

Wenn das Radio läuft, dann hört man sie: Leony. Ihre Hits wie „Remedy" oder „Faded love" kennt fast jeder und durften natürlich auch auf dem Asta-Sommerfestival nicht fehlen.

Den Anfang auf der Hauptbühne machte am Nachmittag Künstlerin Amilli. Sie sang auch den Song "Rarri". Echte Festival-Stimmung kam beispielsweise beim Auftritt der Sängerin Leony und ihrem Hit „Remedy“ auf. Oder bei dem des Duos „Gestört aber geil“ mit den DJs Marcel Stephan alias Spike*D und Nico Wende. Fontänen sprühten auf der Hauptbühne, davor tanzten die jungen Besucher, jubelten, sangen mit. Und ein Lokalmatador hatte seinen zweiten Auftritt: Als „Paderborner“ kündigten Stephan und Wendel den Delbrücker Rapper Skinny Jewlz an, der zuvor auf der Hiphop-Bühne sein Set vorgestellt hatte. Der gemeinsame Auftritt der drei war kein Zufall: Für eine aktuelle Produktion hatten sie bereits zusammengearbeitet. Und während des Höhepunkts des Festivals beim Auftritt der Broilers kannte der Jubel schließlich keine Grenzen mehr.

Warum die Stimmung beim Asta-Sommerfestival so gut war, erklärte Julia Pade (19) aus ihrer Sicht und mit Blick auf die zweijährige Pandemie-Pause. „Es ist mein erstes Festival überhaupt. Und ich freue mich so sehr darauf“, sagte die frischgebackene Abiturientin des Reismann-Gymnasiums in Paderborn zu Beginn. „Wegen Corona hatten wir keine Chance, Festivals früher zu erleben“, sagte Pade. Für sie markierte die Veranstaltung eine „Aufbruchstimmung“: Ab dem Spätsommer wird sie ein halbes Jahr in Aus­tralien sein, eine Freundin geht in die USA, eine andere beginnt ein Studium. „Hier können wir noch einmal alle feiern“, sagte Pade.

An der Friedrich-Spee-Gesamtschule hatte Kathrin Müller (20) ebenso gerade ihr Abitur bestanden. Sie freute sich auf den Auftritt der Indie-Pop-Band Provinz, 2021 als „Beste Band“ bei der 1LIVE-Krone ausgezeichnet. „Sie sind ultra-schön, in ihren Texten beschreiben sie unsere Gefühle“, sagte Müller über die Band, die für sie abseits des Mainstreams ist. Wie im Song „Spring“. Müller: „Ich habe gerade mein Abitur gemacht. Und es ist so wie in ‚Spring‘: Wir müssen auf den Punkt vorbereitet sein und wissen noch nicht, was danach kommt.“

Ausgelassen war auch Tim Aßbrock (21), seit Oktober Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) an der Universität Paderborn. „Wir sind unfassbar dankbar und froh, dass wir das durchführen können“, sagte er im Gespräch mit dem WV. Noch vor wenigen Monaten sei unklar gewesen, ob und nach welchen Regeln das Festival möglich ist, sagte der Master-Student im Fach Physik.

Im Foyer des Audimax begrüßte er offizielle Gäste, zusammen mit Uni-Präsidentin Birgitt Riegraf und Sabine Kramm, stellvertretende Bürgermeisterin. Am Empfang nahm zudem der stellvertretende Landrat Hans-Bernd Janzen teil. Die gute Stimmung teilte auch Franziska Müller. „Wir sind so gut wie ausverkauft“, sagte sie zu Beginn des Festivals. Das bestätigte Janina Jansen, Geschäftsführerin der Agentur Crave Events in Bonn, die zum ersten Mal das Festival veranstaltete, hier in Zusammenarbeit mit Jörg Stratmann. Lediglich Restkarten waren zu Beginn der Veranstaltung noch zu haben.

Nach Angaben von Crave Events war schon die Vorfreude auf das Fest groß: Allein beim Ticketvorverkauf auf dem Uni-Campus am 11. April seien innerhalb von 90 Minuten 4000 Tickets verkauft worden. „So schnell waren die Tickets gefühlt noch nie weg!“, so Aßbrock.

Für Crave Events zog Geschäftsführerin Janina Jansen dann am Abend und zu Beginn des Broilers-Auftritts ein positives Fazit: „Es läuft alles prima.“ Zuvor ließen die Veranstalter aber sicherheitshalber den Zugang zur Hiphop-Bühne zeitweise sperren: Zu viele Besucher wollten Nura hören. Auch einer Gruppe von Polizisten waren gegen 23 Uhr keine größeren Vorkommnisse auf dem Festival-Gelände bekannt.