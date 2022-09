150 Biker beim letzten Motorradgottesdienst in Sennelager

Paderborn-Sennelager

Mehr als 20 Jahre war die Paul-Gerhardt-Kirche in Paderborn-Sennelager zweimal im Jahr Ziel für Motorradfahrer aus der Region und darüber hinaus. Zum Start in die Motorradsaison und zum Ausklang bot Pfarrer Ulrich Grenz mit seinem Team einen besonderen Gottesdienst für Motorradfahrer an. In der Regel fand das geistliche Treffen in Arena der Kirchengemeinde unter freiem Himmel statt. Nun verabschiedete sich das Team mit einem letzten Saisonausklang. Rund 150 Biker kamen nach Sennelager.

Von Axel Langer