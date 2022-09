1500 Gewinne locken bei Paderborner Reitturnier

Tombola der Rotarier zur OWL Challenge – Erlös geht an Kinder- und Jugendhospiz

Die Tombola befindet sich wie gewohnt auf dem Turnierplatz in der Nähe des Biergartens am Schützenhof. Von Donnerstag, 8., bis Sonntag, 11. September, gehen die Mitglieder des Rotary-Clubs mit ihren Bauchläden auf dem Turniergelände herum und verkaufen Lose für den guten Zweck. Ein Los kostet weiterhin 2,50 Euro, und auch die beliebten Anstecknadeln, für viele ein Sammlerobjekt, können die Besucher wieder für 2 Euro das Stück erwerben. Vier Lose und eine Anstecknadel, diesmal in Rot und mit der Jubiläums-Jahreszahl „20“, kosten im Paket 10 Euro.

MEHR ZUM THEMA Teils ab Anfang September „OWL Challenge 2022“: Parkflächen stehen nicht zur Verfügung

»Am nächsten Wochenende warten wieder 1500 hochwertige Preise auf die Besucher«, sagt Sandra Bitter vom Arbeitskreis Reitturnier des Rotary-Clubs. Hauptpreise sind ein Stand-up-Paddle, Flachbild-Fernseher, Fahrräder sowie viele weitere hochwertige Elek­troartikel und Gutscheine für Kulturveranstaltungen.

»Mit ihrem Loskauf haben die Besucher nicht nur die Chance auf tolle Gewinne, sie können auch Gutes tun und so eine engagierte Begleitung von Kindern und jungen Menschen mit lebensverkürzenden Krankheiten sicherstellen«, erklärt Johannes Dunschen vom Arbeitskreis Reitturnier. Denn dieser Aufgabe hat sich der Hospizdienst verschrieben. Der Dienst finanziert sich dabei zu zwei Dritteln aus Spenden und ist nach eigenen Aussagen dringend auf diese Mittel angewiesen, zumal die Corona-Zeit Lücken gerissen habe.