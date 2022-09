1500 Schüler feiern Chart-Stürmerin Nina Chuba in Paderborn

Paderborn-Schloß Neuhaus

Ein Tag, drei Städte, jeweils 30 Minuten, alles umsonst und draußen: Die „kürzeste Tournee der Welt“, wie es der WDR-Radiosender „1Live“ nannte, der die Aktion organisierte, hat am Donnerstag Station in Paderborn-Schloß Neuhaus eingelegt, bevor es am Nachmittag weiter nach Bielefeld und am Abend nach Münster ging.

Von Jörn Hannemann