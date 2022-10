1,8 Millionen Euro für KI-Forscher der Uni Paderborn

Paderborn

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat eine Förderung an zwei Forschungsgruppen der Universität Paderborn vergeben. Laut einer Pressemitteilung der Uni stehen demnach insgesamt knapp 1,8 Millionen Euro für Forschung an künstlicher Intelligenz (KI) in den nächsten drei Jahren zur Verfügung. Künstliche Intelligenz gilt als eine der zukünftigen Schlüsseltechnologien und wird beispielsweise in Sprachassistenten oder Smartphones verwendet.