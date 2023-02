19. Karnevalsparade lockt knapp 20.000 Besucher nach Paderborn

Kamelle fliegen, die Musik tönt über die Straßen – vom Kamp bis hin zum Rathaus. Die Straßen sind von Tausenden Menschen gesäumt. Die Wagen bewegen sich schaukelnd hin und her. „Ein dreifaches Hasi Palau“ dröhnt es durch die Lautsprecher. Die Schaulustigen schmeißen die Arme in die Höhe und Jubeln. Die Stimmung ist ausgelassen.

Kamelle in die Regenschirme: Ausgelassene Stimmung trotz schlechtem Wetter

Ausgelassene Stimmung am Kamp: Hunderte Zuschauer bejubeln am Straßenrand die wunderbar gestalteten Motto-Wagen. Aber auch die Kostüme der rund 2000 Akteure konnten sich sehen lassen.

Endlich ist wieder Karneval im Februar und endlich wieder ohne Beschränkungen –nach mehr als drei Jahren. Nachdem sich die Karnevalisten bei ihren Sitzungen eingestimmt haben und das Paderborner Rathaus am letzten Donnerstag gestürmt wurde, stand dem Straßenkarneval am Samstag in der Innenstadt nichts im Wege. Zugegeben, das Wetter hätte besser sein können, doch zahlreiche Paderborner trotzten dem Regen und bejubelten den großen Straßenumzug.