20 Halbtagswanderungen rund um das Paderborner Land

Der Wander-Boom hält an. Davon ist Paderborns Touristiker Karl Heinz Schäfer fest überzeugt. Zusammen mit seiner Frau Gudrun Kaiser teilt er in seiner Freizeit die Leidenschaft. Seine persönlichen Wandertipps hat das Paar in einem neuen Buch zusammengefasst. In „Heimatwandern“ werden Habtages-Touren durch das Paderborner Land, Eggegebirge und den südlichen Teutoburger Wald bis ins kleinste Detail beschrieben.

Gudrun Kaiser und Karl Heinz Schäfer haben zusammen mit Harald Morsch (von links) ihren dritten Wanderführer herausgebracht. Es geht ausschließlich um Halbtagswanderungen in der Heimat.

Es ist das dritte Buch der beiden Wanderfreunde, das gemeinsam mit Harald Morsch (Zeitschriftenverlag „das Heft“) erarbeitet und bebildert worden ist. Mehr als 1000 Kilometer sind Karl Heinz Schäfer und Gudrun Kaiser zu Fuß unterwegs gewesen, um die Strecken möglichst genau beschreiben zu können. Keine Sorge: Die Wanderer, die den Routen folgen wollen, haben es bei weitem nicht so weit. Jede der 20 Halbtagestouren umfasst zwischen zehn und maximal 13 Kilometer.

„Untersuchungen haben ergeben, dass die wenigsten Wanderer den ganzen Tag unterwegs sein wollen. Die meisten ziehen Strecken zwischen 10 und 15 Kilometer vor“, berichtet Schäfer. Das vorherige Wanderbuch war im Jahr 2017 auf den Markt gekommen und hatte sich zu Weihnachten direkt zum Renner entwickelt. Als dann 2020 Corona kam und viele Menschen das Wandern in der Natur für sich entdeckten, waren auch die Nachdrucke bei einer Gesamtauflage von 7000 Exemplaren schnell vergriffen. Und so machten sich die beiden Paderborner erneut auf die Suche nach Wegen mit besonderen Aus- und Einblicken.

Am Anfang stand das Kartenstudium, mit dem sich Karl Heinz Schäfer intensiv befasste, um die Routen auszuarbeiten. Dann wurden die Wanderschuhe geschnürt, der Picknick-Rucksack gepackt, und dann ging es auch schon los. Auf den Touren mussten – im wahrsten Sinne des Wortes – auch Hürden überwunden werden. Durch Rodungen waren viele Bäume verschwunden und Wege ausgefahren. Neue Zufahrtswege für Windkraftanlagen und geänderte Beschilderungen mussten berücksichtigt werden.

Das Buch ist druckfrisch im Buchhandel erhältlich und liegt bereits in vielen Buchhandlungen in den Kreisen Paderborn und Höxter zum Preis von 15,80 Euro vor. (ISBN: 978-3-98246450-3). Foto: Harald Morsch

20 ausgesuchte Rundtouren

Am Ende kamen 20 ausgesuchte Rundtouren heraus, die äußerst präzise beschrieben sind, betont Gudrun Kaiser. Darauf legt sie größten Wert, damit sich niemand, der auf den Pfaden wandeln will, verläuft. Aber auch diejenigen, die Karten bevorzugen, werden bedient. Allerdings sind diese auf die wirklich nützlichen Daten reduziert.

Das praktische Taschenbuch (242 Seiten) führt die Wanderer nicht nur zu bekannten Ausflugszielen wie Externsteine oder Emsquellen, Oerlinghauser Tönsberg oder das Wisentgehege, sondern vor allem auch in die malerische wie idyllische Umgebung. „Die Strecken führen in den Kreis Höxter zwischen Vinsebeck und Sandebeck, in den Fürstenberger oder den Wewelsburger Wald, das Sintfeld bei Leiberg oder das Mental bei Henglarn. Ein Wanderausflug geht sogar ins angrenzende Sauerland nach Kallenhardt, wo eine aussichtsreiche Runde um den auf einem Bergsporn thronenden Ort verläuft.“

An Sehenswürdigkeiten vorbei

Zu den herausforderndsten Strecken gehört unter anderem die Wanderung an der Ruine Falkenburg und den Externsteinen. Alle Touren sind mit Symbolen kategorisiert: von einem Wanderschuh (leicht) bis drei Wanderschuhen (anspruchsvoll). Ziel und Startpunkt sind jeweils identisch, da es sich aber um Rundstrecken handelt, sind alle Ausflüge sehr abwechslungsreich. Alle Daten und Fakten wie Parkmöglichkeiten, Länge, Gehzeit, Wegbeschaffenheit (Asphalt, befestigter Weg, naturnaher Weg) sowie Sehenswürdigkeiten und Zielkoordinaten sind den Wanderungen voran gestellt. Außerdem gibt es Höhenprofile sowie in den Karten Nummern, die Bezug nehmen auf Stellen im Text. Die äußerst informativen Texte seien so konzipiert, dass man noch viel über seine Heimat erfahren kann, betont Karl Heinz Schäfer.

Das Buch ist druckfrisch im Buchhandel erhältlich und bereits in vielen Buchhandlungen in den Kreisen Paderborn und Höxter zum Preis von 15,80 Euro erhältlich. Bestellungen (versandkostenfrei) sind zudem möglich beim Zeitschriftenverlag „das Heft“ ([email protected]) (ISBN: 978-3-98246450-3).