200 Mitarbeiter betroffen

Diebold Nixdorf verkauft Werk in Ilmenau an Entsorger Remondis

Paderborn/Ilmenau

Das Entsorgungsunternehmen Remondis kauft von Diebold Nixdorf ein Werk zur Produktion von Rücknahmeautomaten in Ilmenau in Thüringen. Insgesamt seien 200 Beschäftigte betroffen, teilte der Essener Recycling-Spezialist Remondis am Montag auf Nachfrage mit.

Von Paul Edgar Fels