200.000 Euro auf Paderborner Spendenkonto „Flüchtlingshilfe Ukraine/Przemyśl“

Geschafft! Nach mehr als 32 Stunden Fahrzeit ist am Donnerstagmittag der Paderborner Hilfstransport für die Ukraine wieder in der Heimatstadt angekommen. Christian Raimund Schlichter von den Maltesern, der einen der fünf Lastwagen in die polnische Partnerstadt Przemyśl gesteuert hat, zieht ein positives Fazit.

„Auch wenn alles ehrenamtlich organisiert war, so war es doch eine sehr professionelle und in jeder Hinsicht sinnvolle Hilfsaktion. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Hilfsgüter an der richtigen Stelle angekommen sind. Die Menschen in Przemyśl wissen, was sie tun und sind bestens vorbereitet – auch wenn die Situation vor Ort sehr bedrückend ist. Schließlich findet der Krieg direkt vor deren Haustür statt“, sagte Schlichter.

Schlichter lobt die große Hilfsbereitschaft in der Region, bittet jedoch darum, Hilfstransporte nur den organisierten Hilfskräften zu überlassen. Wer einfach mit selbst gesammelten Gegenständen losfahre, verstopfe die Autobahnen, riskiere erhebliche Kosten und liefere womöglich Spenden ab, die nicht benötigt werden. „Das erinnert mich an den vergangenen Sommer, als die Menschen für die Hochwasseropfer Unmengen an Kleidung gespendet haben. Zum großen Teil war Winterkleidung dabei – mitten im Sommer. Wir mussten hinterher 80 Tonnen Altkleider entsorgen“, so Schlichter, der auf konzertierte statt Einzelaktionen setzt.

Ukrainische Flüchtlinge in Przemyśl, der polnischen Partnerstadt Paderborns nahe der Grenze 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Ein Kind sucht sich im Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs Stofftiere am Bahnsteig aus. Das Kind ist zuvor mit dem Zug aus Kiew angekommen. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Nonne geht an schwer bewaffneten Polizeikräften im Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs vorbei. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Ein polnischer Grenzschützer reicht im Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs einem Kind ein Stofftier. Das Kind ist zuvor mit dem Zug aus Kiew angekommen. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Zahlreiche Menschen steigen am Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs aus dem Zug aus Kiew. Hier kommen täglich Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Rollstühle und Kinderwagen werden im Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs an das Gleis gebracht, wo ein Zug mit Geflüchteten aus Kiew erwartet wird. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl:: Geflüchtete stehen vor einem Bus für die Fahrt nach Braunschweig und Hannover vor dem Bahnhof von Przemyśl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze. Die Geflüchteten sind zuvor mit dem Zug aus der Ukraine hier angekommen. Die Diakonie Hannover hat vier Busse organisiert, die mit den Menschen nach Braunschweig fahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa 2.3.2022, Polen, Przemyśl: Luftaufnahme des provisorischen Lagers für ukrainische Flüchtlinge in Przemyśl nahe der Grenze. Foto: Lassi Lapintie/Lehtikuva/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Geflüchtete werden vor einem Bus für die Fahrt nach Braunschweig und Hannover vor dem Bahnhof von Przemyśl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze registriert. Die Geflüchteten sind zuvor mit dem Zug aus der Ukraine hier angekommen. Die Diakonie Hannover hat vier Busse organisiert, die mit den Menschen nach Braunschweig fahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Geflüchtete stehen für die Registrierung für eine Busfahrt nach Braunschweig und Hannover mit ihrem Pass am Bahnhof von Przemyśl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze. Die Geflüchteten sind zuvor mit dem Zug aus der Ukraine hier angekommen. Die Diakonie Hannover hat vier Busse organisiert, die mit den Menschen nach Braunschweig fahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Geflüchtete stehen für die Registrierung für eine Busfahrt nach Braunschweig und Hannover am Bahnhof von Przemysl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze. Die Geflüchteten sind zuvor mit dem Zug aus der Ukraine hier angekommen. Die Diakonie Hannover hat vier Busse organisiert, die mit den Menschen nach Braunschweig fahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Menschen, die aus der Ukraine fliehen, geben am Bahnhof in Przemysl ihre Pässe ab, als sie sich für einen Bus registrieren lassen, der sie nach Deutschland bringen soll. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 03.03.2022, Polen, Przemyśl: Eine Frau benutzt ihr Mobiltelefon, nachdem sie am Bahnhof in Przemyśl in einen Bus gestiegen ist, der Flüchtlinge nach Deutschland bringen soll. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Frau, die aus der Ukraine flieht, besteigt am Bahnhof in Przemyśl einen Bus, der Flüchtlinge nach Deutschland bringen wird. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Frau gibt Annweisungen, während Menschen am Bahnhof in Przemyśl darauf warten, sich für einen Bus zu registrieren, der sie nach Deutschland bringen wird. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Menschen, die aus der Ukraine fliehen, lassen sich am Bahnhof in Przemyśl für einen Bus registrieren, der sie nach Deutschland bringen soll. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 2.3.2022, Polen, Przemyśl: Ein Mann aus der Ukraine wartet am Bahnhof von Przemyśl darauf, in einen Zug zu steigen, um in die Ukraine zurückzukehren und gegen die Russen zu kämpfen, sechs Tage nach Beginn der russischen Angriffe auf die Ukraine. Foto: Bryan Smith/ZUMA Press Wire/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Flüchtlinge, die aus der Ukraine fliehen, schlafen in einer Unterkunft für Frauen und Kinder am Bahnhof in Przemyśl. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Frau und ein Kind, die aus der Ukraine geflohen sind, sitzen neben einem Kinderbett in einem Schutzraum für Frauen und Kinder am Bahnhof in Przemyśl. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 2.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Mutter steht mit ihrem Kind am Gleis im Bahnhof von Przemysl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs und wartet auf die Weiterfahrt nach Krakau. Foto: Kay Nietfeld/dpa 02.03.2022, Polen, Przemyśl: Frauen warten mit ihren Kindern im Bahnhof in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs auf ihre Züge für die Weiterfahrt. Foto: Kay Nietfeld/dpa 02.03.2022, Polen, Przemyśl: Eine Mutter deckt ihr Kind im Bahnhof in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs mit einer Decke zu. Hier kommen täglich zahlreiche Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen Foto: Kay Nietfeld/dpa 2.3.2022, Polen, Przemysl: Frauen mit Kindern sitzen in der Wartehalle im Bahnhof in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs. Hier kommen täglich zahlreiche Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Foto: Kay Nietfeld/dpa 2.3.2022, Polen, PrzePrzemyśl: mysl: Frauen stehen am Gleis im Bahnhof von Przemysl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs. Hier kommen täglich zahlreiche Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen Foto: Kay Nietfeld

Bürgermeister Michael Dreier zeigte sich am Donnerstag erleichtert: „Ich bin froh, dass alle wieder heile zuhause angekommen sind.“ Weiterhin begeistert ist er von der großen Spendenbereitschaft in der Bevölkerung. Der Stand auf den Spendenkonten betrug am Donnerstag 200.000 Euro. Auch in Sachen Flüchtlinge sei die Hilfsbereitschaft unfassbar groß, so Dreier. Es gebe bereits etliche Angebote, Flüchtlinge aufzunehmen und zu betreuen. Allerdings seien bislang erst 20 Menschen aus der Ukraine in Paderborn angekommen. Elf Personen sind in städtischen Einrichtungen untergekommen, der Rest privat.

Geldspenden

Hier die Kontoverbindungen zur Paderborner „Flüchtlingshilfe Ukraine/Przemyśl“:

Sparkasse Paderborn-Detmold

IBAN: DE49 4765 0130 1010 1855 83

Verbund-Volksbank OWL

IBAN: DE10 4726 0121 8601 9000 01

Internetseite zu Ukraine-Themen

Die Stadt Paderborn hat am Donnerstag mitgeteilt, dass sie auf der Internetseite www.paderborn.de/helfersteckbrief-ukraine Antworten auf Fragen zum Thema „Unterstützung für Przemyśl/Vertriebene aus der Ukraine“ zusammengestellt hat. Dort finden Interessierte Informationen zu Themen wie Spenden, Aufnahme von Flüchtlingen, Wohnraumangebote sowie zu ausländerrechtlichen Fragestellungen.

