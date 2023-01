2023 beginnt mit zahlreichen Betrugsdelikten im Kreis Paderborn

Im noch jungen neuen Jahr sind bei der Polizei Paderborn bereits wieder viele Anzeigen wegen verschiedener Betrugsdelikte eingegangen. Am häufigsten wenden die Kriminellen die WhatsApp-Masche an, aber nicht nur damit hatten sie schon wieder Erfolg, wie die Polizei berichtet.

Bei einer Variante des WhatsApp-Betrugs bekommen die Opfer zunächst eine Nachricht von einer unbekannten Handynummer. Darin gibt ein angeblicher Sohn oder eine Tochter an, sein oder ihr Handy sei kaputt und deswegen gäbe es diese neue Nummer. Nach einigen belanglosen Nachrichten fordern die Täter dann „Mama“ oder „Papa“ auf, dringende Rechnungen zu überweisen und übermitteln die Kontodaten dafür.

Mit dieser Masche haben sie am Dienstag, 3. Januar, im Kreis Paderborn Beute gemacht. Laut Polizeiangaben überwies ein 67-jähriger Mann zweimal Geld – insgesamt fast 4000 Euro – an seine vermeintliche Tochter. Die Bank versucht nun, das Geld zurückzubuchen.

Glück hatte am Montag, 2. Januar, eine 73-jährige Mutter. Sie hatte kein Online-Banking und war zu ihrer Bank gegangen, um die per WhatsApp gewünschte Überweisung für ihre Tochter zu veranlassen. Dort witterte eine Bankmitarbeiterin den Betrug. Ein Rückruf des vermeintlichen Opfers bei der echten Tochter brachte die Gewissheit, dass hier Betrüger am Werk waren. In weiteren Fällen erkannten die Betroffenen die kriminellen WhatsApp und gingen nicht auf die Forderungen ein.

64-Jähriger verliert mehrere tausend Euro

Bei einem 64-jährigen Mann meldete sich am Dienstag ein falscher Bankmitarbeiter per Telefon. Im Display wurde die Nummer der Bank angezeigt, und der angebliche Mitarbeiter kannte Kontonummer und weitere Details des Opfers. Alles klang echt. Auch die Aufforderung, eine TAN-Nummer anzugeben, da sonst das Onlinebanking gesperrt würde, schien plausibel. Am Mittwoch fiel dem Opfer dann die Abbuchung von mehreren tausend Euro auf seinem Konto auf. Die ersten persönlichen Daten hatten die Täter vermutlich bereits durch eine Phishing-Mail erlangt und so die Tat vorbereitet. Telefonnummern im Display können die Täter fälschen (Call-ID-Spoofing), um so ihre wahre Identität zu verschleiern.

Vermeintliche Vermieterin kassiert 2000 Euro

Eine 25-jährige Frau erstattete am Mittwoch Anzeige wegen einer anderen Betrugsmasche. Sie hatte eine Wohnungssuche auf Ebay eingestellt und im Dezember ein Angebot bekommen. Die Vermieterin verlangte vorab die Überweisung von mehr als 2000 Euro. Nachdem die junge Wohnungssuchende das Geld auf ein italienisches Konto überwiesen hatte, brach der Kontakt ab.

Über Ebay-Kleinanzeigen fand eine 29-Jährige am Dienstag einen Gebrauchtwagen, den sie kaufen wollte. Sie nahm Kontakt zum Anbieter auf. Der Verkäufer agierte aus Schweden – das Auto sollte aber in Deutschland stehen. 5000 Euro musste die Kundin sofort überweisen. Im Gespräch versicherte der Mann, der Ebay-Verkäuferschutz sei eingeschaltet und das Geld läge bei Ebay, bis der Wagen vom Käufer übernommen würde. Die Frau aus dem Kreis Paderborn überwies das Geld. Danach war kein Kontakt zum angeblichen Verkäufer mehr möglich und das Geld auch nicht mehr zurückzubuchen.

Weitere Anzeigen gingen laut Polizei ein, weil Nutzerkonten auf Amazon, Ebay oder anderen Portalen im Internet gehackt worden waren und Transaktionen zulasten der Geschädigten gingen. Umfassende Informationen zum Thema Betrug und entsprechende Präventionstipps hat die Polizei im Internet eingestellt: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/