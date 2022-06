2023 soll Libori wieder ein Festzelt haben

Paderborn

In der „Almhütte“ tobt an Libori der Bär. Beim nächsten Mal wird es nicht so sein, denn die Attraktion fehlt. Politik und Verwaltung versuchen alles, damit 2022 eine Ausnahme bleibt. Das wurde in der Sitzung des Ausschusses für Märkte und Feuerwehr am Donnerstag deutlich.

Von Dietmar Kemper