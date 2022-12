Fußgängerin (23) in Paderborn lebensgefährlich verletzt

Auf der Paderborner Ferdinandstraße ist am späten Dienstagabend eine Fußgängerin von einem Auto erfasst worden. Die 23-jährige Frau erlitt dabei nach Polizeiangaben lebensgefährliche Verletzungen.

Auto erfasst am Dienstagabend Frau auf der Ferdinandstraße

Als die Fußgängerin gegen 23 Uhr die Ferdinandstraße nahe der Kreuzung Neuhäuser Straße überqueren wollte, wurde sie von einem Skoda-Citigo erfasst, den eine 57-Jährige steuerte. Sie war von der Neuhäuser Straße in die Ferdinandstraße abgebogen und hatte dabei offenbar die 23-Jährige übersehen, die von rechts kommend laut Polizei kurz hinter der Fußgängerfurt mit Fußgängerampel auf die Fahrbahn trat.

Die Fußgängerin wurde über die Motorhaube gegen die Frontscheibe geschleudert und blieb anschließend mit schwersten Verletzungen auf der Straße liegen.

Unfallzeugen sowie weitere Passanten leisteten Erste Hilfe. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und kam zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus. Aufgrund des Unfalls war die Ferdinandstraße bis 3.45 Uhr gesperrt.

Noch in der Nacht schaltete die Polizei die Paderborner Staatsanwaltschaft ein. Der Skoda wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Paderborner Polizei wurde bei dem Einsatz von einem Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt.